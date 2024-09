Formula 1 | Vowles spinge Colapinto verso Audi: “Ha talento e merita un sedile”

Formula 1 Colapinto Audi – In attesa di scendere in pista a Marina Bay per il prossimo Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, James Vowles ha suggerito al team Sauber/Audi di considerare il profilo di Franco Colapinto per la stagione 2024.

Intervistato dalla stampa internazionale dopo il weekend di Baku, dove l’argentino è riuscito a ottenere i primi punti della sua carriera nel Circus, il Team Principal della Williams ha aperto alla possibilità di un prestito del “proprio” pilota alla squadra svizzera, evidenziando come Colapinto, chiamato a sostituire Logan Sargeant, stia dimostrando di meritare un posto sulla griglia. Un punto di vista chiaro, che però si scontra con gli interessi del gruppo capitanato da Mattia Binotto, attualmente sempre più orientato verso Gabriel Bortoleto per il 2025.

Vowles e la posizione su Colapinto in Audi

“Franco, in due gare, ha dimostrato al mondo di meritare un posto in Formula 1, e io ho sempre creduto che debbano correre i piloti che se lo meritano. Sebbene la nostra line-up per la prossima stagione sia già definita da tempo, valuteremo la possibilità di collaborare con Audi. Sono fiero di ciò che Franco sta ottenendo, come un padre, e desidero che abbia successo. Non entrerò nei dettagli dei contratti, ma Franco resterà comunque parte della nostra famiglia. Questo non esclude la possibilità che corra per un altro team, ma l’obiettivo rimane quello di vederlo un giorno tornare in Williams e gareggiare per questa squadra.”