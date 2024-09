Red Bull | Perez non si scoraggia: “Voglio il podio a Singapore, qui ho già vinto”

Rispetto a Max Verstappen, Sergio Perez sembra essere in un periodo più positivo quantomeno sotto l’aspetto mentale. Pare infatti che il campione olandese sia parecchio scoraggiato per la scarsa competitività della RB20 negli ultimi mesi, mentre Checo viene da un buonissimo weekend a Baku, concluso però con l’incidente con Sainz al penultimo giro e che gli ha precluso ogni probabilità di un podio che obiettivamente avrebbe meritato. Adesso si va a Singapore, pista che, come quella azera, ha già visto il pilota della Red Bull vincere in passato, esattamente nel 2022.

“A Baku è stato davvero un peccato per tutto il team – ha dichiarato Perez. Abbiamo lavorato duramente per avere una macchina più competitiva in pista e i progressi erano evidenti. Il ritmo c’era per tutto il weekend, e ora dobbiamo trasformare quella velocità in un podio a Singapore. La macchina ha dimostrato il suo potenziale con questo pacchetto, quindi sarà fondamentale trovare il set-up giusto e seguire alla perfezione il piano di qualifiche e gara”.

“Ho già vinto a Singapore in condizioni difficili e, come tutti sanno, adoro i circuiti cittadini. C’è qualcosa di speciale nelle gare in notturna, e questa è probabilmente la migliore. Domenica sera voglio poter dire che abbiamo fatto il massimo per vincere, ed è proprio su questo che ci concentreremo fin dal primo giorno di lavoro a Singapore”.