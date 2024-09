McLaren | GP Singapore, Norris: “Sono felice ma ci sono ancora 62 giri da affrontare”

Per la sesta volta in carriera, la quinta di questa stagione, Lando Norris partirà dalla pole position. Questa volta lo farà a Singapore dopo un giro obiettivamente stratosferico, con il pilota della McLaren che è apparso subito a proprio agio sulla MCL38 nelle strade tortuose del circuito di Marina Bay. Il suo tallone d’Achille per eccellenza è la partenza, specialmente quando parte davanti a tutti, figuriamoci con Verstappen al suo fianco, leader di un mondiale ancora possibile da conquistare nonostante i 59 punti di distanza, e che oggi dovranno per forza di cose ridursi se vuole mantenere vive queste speranze iridate.

“C’è ancora una gara molto lunga da affrontare – ha detto Norris dopo la pole position conquistata ieri a Marina Bay. Mi sono sentito bene per tutto il weekend, sin dalle Libere 1. Non potrei quindi essere più felice di così, ora come ora, ma ci sono ancora altri 62 giri nei quali dovrò stare davanti. Può succedere la qualunque in quel periodo di tempo: io mi sento bene, sono totalmente focalizzato sulla gara, vediamo cosa accadrà”.

1/5 - (1 vote)