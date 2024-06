McLaren | GP Austria, Piastri terzo nelle qualifiche Sprint: “Siamo in lotta per la vittoria!”

La McLaren si conferma anche in Austria come una vettura in grado di dare più di qualche fastidio a Verstappen. Oscar Piastri ha chiuso al terzo posto nelle qualifiche Sprint di oggi a Zeltweg, alle spalle proprio del campione del mondo olandese e di Lando Norris con l’altra MCL38. Il pilota australiano, dopo qualche weekend molto deludente, compreso l’ultimo di Barcellona, ha ritrovato se stesso nella prima giornata di lavoro al Red Bull Ring, e crede anche di poter migliorare ulteriormente la sua prestazione nel corso del fine settimana.

“Mi sono trovato abbastanza a mio agio in macchina – ammette Piastri. Siamo in una posizione buona, quindi sono soddisfatto, però nell’ultimo giro potevo essere più pulito in un paio di curve. Comunque è bello sapere dove potevo trovare più tempo, visto che lo scorso weekend non è andata bene. Sono riuscito a ritrovare il passo e l’ala anteriore va bene, quindi sono contento, vediamo come questo fine settimana. Mi sento in lotta per la vittoria, il distacco da Max non è enorme e so di aver commesso errori grossi nel mio giro, quindi siamo pienamente nella battaglia”.