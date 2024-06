F1 | Alpine, Ocon e Gasly si confermano anche nelle qualifiche Sprint in Austria

Altra ottima prestazione per l’Alpine, che in Austria si conferma come quinta forza quantomeno in questa prima giornata in pista, nella quale abbiamo avuto anche le qualifiche della gara Sprint. Ocon e Gasly hanno chiuso entrambi in SQ3, con Esteban ottavo davanti proprio al compagno di squadra. Certo, il problema avuto da Leclerc ha agevolato e non poco i due piloti transalpini, ma questa prestazione conferma il grandissimo passo in avanti fatto in questa stagione, quando in Bahrain lottavano per non essere ultimi in qualifica e gara.

“Sono contento di aver raggiunto la SQ3 e partire ottavo – ha detto Ocon. Abbiamo conquistato la top dieci con entrambe le vettura, vuol dire che la nostra prestazione è buona. Non era semplice visto dove eravamo posizionati in pista, e forse siamo stati fortunati perché Leclerc ha mancato il giro e quindi siamo riusciti a guadagnare una posizione a testa. Nonostante questo siamo stati bravi, ma c’è ancora del lavoro da fare e delle cose da capire”.

“Come squadra siamo riusciti a fare una buona qualifica Sprint – ha dichiarato Gasly. Entrambe le vetture hanno raggiunto la top dieci, e abbiamo gestito bene le prime due SQ, mostrando un buon ritmo e facendo sempre progressi. La SQ3 è stata complicata e non sono riuscito a fare un giro buono, ma esamineremo tutto questo per trarre il massimo da ogni sessione. Le vetture davanti a noi sono veloci e solo i primi otto conquisteranno punti nella Sprint, non sarà quindi facile per noi ma faremo del nostro meglio”.