F1 | Ferrari, Leclerc: “Anti-stallo e poi macchina spenta, non so cosa sia successo”

Altra giornata negativa per Leclerc, decimo a Zeltweg nelle qualifiche della gara Sprint. L’ennesimo problema sulla Ferrari SF-24 del pilota monegasco ha fatto sì che Charles non riuscisse nemmeno a iniziare il suo ultimo tentativo, prendendo bandiera per una manciata di secondi. Al vincitore di Monaco si è infatti spenta la macchina in pit-lane successivamente all’attivazione dell’anti-stallo. Al di là di questo, il ritmo oggi non sembrava così competitivo da competere quantomeno per la prima fila, quindi ci sarà molto da lavorare sì nella Sprint di domani, ma soprattutto quando si potrà lavorare sulle vetture prima delle qualifiche vere e proprie.

“Non so cosa sia successo – ha detto Leclerc. Ero in corsia box ed è partito l’anti-stallo, dopodiché si è spento tutto. Il team mi ha detto che ne parleremo dopo, ma chiaramente subito dopo essere uscito dalla macchina sono venuto qui alle interviste, quindi non so. Non eravamo estremamente forti, ma potevo sicuramente fare meglio del decimo posto, per questo sono deluso. Vedremo cosa è successo e domani cercheremo di fare una bella gara Sprint”.