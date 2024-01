McLaren, Brown preoccupato dalle attenzioni per Norris

Zak Brown, amministratore delegato della McLaren, è consapevole del fatto che Lando Norris sia entrato già da un po’ nel radar degli altri top team. Il veloce pilota inglese piace da tempo ai vertici della Red Bull, che non ne hanno mai fatto mistero, e dopo una stagione importante, chiusa al sesto posto in classifica Piloti e con ben sette podi all’attivo, il suo nome ha iniziato ad essere associato anche a Mercedes e Ferrari.

Norris è sin dal suo esordio in F1 legatissimo alla scuderia di Woking, e ha il contratto in scadenza nel 2025. Una data di scadenza di altri contratti importanti, come quello di Hamilton con la Mercedes. Anche per questo Zak Brown spera di blindare Lando al più presto, per tenersi al riparo da brutte sorprese. Il team inglese spera infatti di continuare a lungo con la coppia Norris-Piastri.

“Ci sono diverse priorità, per fortuna con Norris abbiamo ancora un po’ di tempo – le parole del CEO MCLaren riportate da GPBlog.com –. Sappiamo però che Lando sia un pilota che piace a tutte le grandi squadre. Per quanto tempo ancora Hamilton correrà? E la Mercedes a quel punto cosa farà? Perez in Red Bull quanto durerà? Certamente gli altri top team non hanno una visione chiara sulla loro formazione piloti oltre il 2025. E penso che a quel punto Norris sarebbe in cima alla lista delle altre grandi scuderie”.