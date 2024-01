Formula 1 | Spunta una nuova data di presentazione della Red Bull

La Red Bull ha fatto sapere la data di rilascio della nuova RB20, la vettura erede della RB19, campione del mondo piloti e costruttori vincitrice di 21 gare su 22 lo scorso anno. La monoposto, che anche per questa stagione sarà guidata da Max Verstappen e Sergio Perez sarà presentata con un evento il prossimo 15 febbraio, sei giorni prima dei test del Bahrain e l’indomani della nuova Mercedes W15. In un primo momento si pensava che potesse essere l’8 febbraio la data di rilascio, quantomeno della livrea e degli sponsor come da anni ci hanno ormai abituati, ma essendo stata “posticipata” di una settimana, ci si domanda se sarà davvero la vettura reale. Al momento, stando al calendario delle presentazioni, la squadra di Milton Keynes è l’ultima a svelare la nuova macchina. Ricordiamo che la Ferrari ha annunciato che la prossima monoposto di Maranello sarà rivelata il 13 febbraio, quindi il giorno prima delle Frecce d’Argento/Nere.



