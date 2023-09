McLaren, Andrea Stella detta le regole di ingaggio per Norris e Piastri

La McLaren non ha affatto gradito l’incontro piuttosto ravvicinato tra Lando Norris e Oscar Piastri alla Prima Variante di Monza. I due per poco non hanno fatto un disastro eliminandosi a vicenda, costringendo così il team principal Andrea Stella ad intervenire in modo puntuale e diretto, dettando vere e proprie regole di ingaggio per i futuri duelli tra i due. Il responsabile della scuderia di Woking ha chiarito che i due saranno liberi di sfidarsi in pista, all’interno però di un perimetro ideale da non oltrepassare, avendo sempre in mente l’interesse superiore del team.

“Il mio ruolo è quello di dare loro delle regole e un perimetro chiaro all’interno del quale possono lottare – le parole di Stella a ha detto Stella aRacingNews365 – Noi vogliamo vedere le sfide interne, anche quella tra i due ferraristi è stata molto spettacolare, però i piloti devono seguire delle regole, restando all’interno di un perimetro ideale da non oltrepassare. Non ci possiamo sostituire ai piloti, loro soltanto sono in auto e conoscono lo stato delle gomme, le distanze e così via. Devono apprezzare il fatto che ci fidiamo di loro e li lasciamo battagliare, ma non possono superare certi limiti”.