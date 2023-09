F1 | Wolff contro la scelta di cambiare i regolamenti tra la stagione 2020 e quella 2021

F1 Mercedes Wolff – Passano gli anni, ma non l’amaro in bocca per il management della Mercedes sull’epilogo del mondiale 2021 di Formula 1. In un’intervista rilasciata ai media inglesi, Toto Wolff è tornato a parlare degli episodi che hanno portato Lewis Hamilton a perdere il mondiale contro Max Verstappen, tra cui la scelta di cambiare il regolamento aerodinamico tra la stagione 2020 e quella 2021. Una piccola modifica al bordo del fondo, voluta per aiutare la guida in scia e quindi i sorpassi, che però ha permesso alla Red Bull di azzerare il distacco tecnico accusato fino dalla fine del mondiale post-Covid.

“Abbiamo perso il mondiale 2021 per varie ragioni, tra cui l’ultima gara di Abu Dhabi”, ha affermato l’austriaco. “Tra i motivi, però, c’è anche la modifica al regolamento tra la stagione 2020 e quella 2021. Un cambiamento studiato ad-hoc per ridurre il vantaggio che avevamo sulla concorrenza. Il 2020 è stato un anno super dominante per noi, probabilmente abbiamo avuto la miglior macchina mai uscita da Brackley, ma la variazione del fondo vettura non ci ha permesso di confermare tutto ciò la stagione seguente. Queste norme avevano il chiaro intento di ribaltare i rapporti di forza in pista”.