Helmut Marko ammette che Red Bull punta a vincere tutti i GP

Vincere tutti i GP in stagione. E’ questo l’obiettivo che si è dato la Red Bull, dopo essersi imposta con disarmante facilità, quasi senza trovare resistenza alcuna, nei primi quattordici appuntamenti stagionali. A titoli ormai scontati, con Verstappen in passerella verso il tris iridato e una classifica Costruttori che blindata è dire poco, ecco che l’obiettivo diventa qualcosa mai realizzato prima, né dalla McLaren di Senna e Prost, né dalla Ferrari di Schumi e nemmeno dalla stessa Red Bull o dalla Mercedes. Vincere tutte le gare.

“Prima di tutto il nostro obiettivo è diventare campioni del mondo, ma se trionfiamo anche a Singapore allora c’è la concreta possibilità di poter vincere tutti i GP – così il controverso team manager Helmut Marko parlando a Motorsport.com – A inizio stagione non era pensabile vincere tutti i GP, adesso è diventato un obiettivo. La McLaren si fermò a Monza, noi non siamo stati colpiti dalla famosa “maledizione”. Non vedo perché non dovremmo avere un’auto competitiva anche a Singapore. So che Ferrari e Leclerc sono degli specialisti di quella pista, per noi potrebbe diventare complicato qualora partissero davanti, perché sorpassare a Singapore è più complicato. Ma sinceramente credo che ci presenteremo a Marina Bay con un pacchetto vincente”.