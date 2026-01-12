Formula 1 | Ferrari, Jock Clear sicuro: “Hamilton non si arrenderà”

L’approdo di Lewis Hamilton in Ferrari ha rappresentato uno dei passaggi più significativi degli ultimi anni in Formula 1, ma il primo capitolo di questa nuova avventura si è rivelato disastroso, e con una sola affermazione, quella nella Sprint Race in Cina. Dopo una carriera costellata di successi con la Mercedes, il sette volte campione del mondo ha affrontato una stagione di adattamento segnata da difficoltà tecniche, cambiamenti operativi e da un risultato inedito per il suo standard: l’assenza dal podio.

A offrire una lettura meno emotiva e più strutturata del percorso di Hamilton è stato ancora una volta Jock Clear, ex ingegnere delle prestazioni della Ferrari, figura che conosce da vicino sia il pilota britannico che le dinamiche interne di due dei team più importanti del Circus. Secondo Clear, l’idea che Hamilton potesse vincere immediatamente un titolo al debutto in rosso non solo era poco realistica, ma avrebbe finito per sminuire la complessità stessa della Formula 1.

“So che Lewis ha avuto davvero difficoltà l’anno scorso ad affrontare la sfida. È importante però ricordare alla gente quanto sia difficile la Formula 1. Se Lewis arriva e vince solo l’ottavo campionato, in un certo senso sminuisce o sminuisce lo sport. Guardate Carlos alla Williams. Dopo cinque gare, la gente diceva: ‘Oh, cos’è successo? Pensavo che avrebbe spazzato via Alex Albon.’ Guardatelo a fine anno. Non succede dall’oggi al domani”.

Nel quadro tracciato da Clear, una parte della frustrazione mostrata da Hamilton durante la stagione nasce dalla piena consapevolezza delle difficoltà del contesto e delle aspettative che lo circondano: “Penso che parte della frustrazione di Lewis sia probabilmente dovuta al fatto che lui lo sa. Ma ha solo bisogno di tempo”.

Il britannico resta comunque concentrato sull’obiettivo di conquistare un ottavo titolo mondiale, traguardo che lo renderebbe il pilota più vincente nella storia della categoria. Le speranze sono ora riposte nell’evoluzione regolamentare e nella capacità della Ferrari di interpretare al meglio i nuovi equilibri tecnici. Secondo Clear, la pausa invernale rappresenta un passaggio fondamentale per ritrovare energie e lucidità dopo una stagione particolarmente impegnativa: “Lewis non si arrenderà solo perché il 2025 è stato difficile. Aveva previsto che sarebbe stato molto difficile. Hamilton tornerà più forte e più determinato nel 2026, lavorerà sullo sviluppo e farà tutto il possibile per portare a termine il progetto”.