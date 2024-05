F1 | Haas, valutazioni incerte dopo il venerdì di libere a Monaco

F1 Haas GP Monaco – Valutazioni incerte per la Haas al termine del venerdì di libere valide per il Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Rispettivamente 13° e 15°, Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg non sono riusciti a ottimizzare al meglio il potenziale della VF-24, aspetto che dovrà spingere loro e la squadra a trovare delle contromisure in vista delle qualifiche di domani pomeriggio. L’obiettivo per la scuderia statunitense, ricordiamo, è di garantirsi con entrambe le vetture almeno il passaggio in Q2.

Hulkenberg e l’analisi del venerdì di libere

“È straordinario questo circuito e per i primi giri rimani semplicemente sbalordito da quanto sia impressionante. Da quanto sia veloce, dinamico e impegnativo. Siamo solo al venerdì, ma penso che sia stata una buona giornata. Non ci sono stati problemi da parte nostra. Dal punto di vista delle prestazioni non è stato un granché, ma i margini sono tutti buoni. dobbiamo spremere un pò di più durante la notte per domani. Siamo un po’ lontani dalla top 10 al momento però il bilanciamento complessivo della vettura non è cattivo. Manca semplicemente grip in alcune aree. Lavoreremo e vedremo cosa riusciremo a fare in vista di domani”.

Magnussen sulle libere a Monaco

“La sfida a centro-gruppo è incredibilmente serrata come sempre. Qui tutto dipenderà dalla qualifica e domani sarà importante non commettere errori. La macchina ha offerto un buon posteriore, ma in generale anche i nostri concorrenti sono riusciti a trovare carico aerodinamico con le ultime novità. Serve tanto carico e una buona ala per essere competitivi in un tracciato come questo, accidentato ed estremamente tortuoso. Ci vuole coraggio per tirare fuori davvero il massimo e non credo che nessuno lo abbia ancora fatto. È molto facile superare il limite. Mi piacerebbe avere un pò più di ritmo ovviamente, ma vedremo cosa possiamo fare”.