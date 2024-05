Formula 1 | Williams, giornata di libere a due facce nel Principato di Monaco

Formula 1 Williams GP Monaco – 9° e 18° posizione per Alexander Albon e Logan Sargeant al termine del venerdì di libere valide per il Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Il thailandese della Williams, nonostante una vettura “mangia” gomme nella simulazione gara del pomeriggio, è riuscito a issarsi all’interno della top dieci, raccogliendo diverse informazioni importanti in vista della qualifica di domani. Una base di partenza su cui la squadra dovrà lavorare per garantirsi una performance all’altezza dei rivali. Peggio invece è andata al pilota statunitense, mai realmente in grado di creare un buon feeling con la FW45.

Albon soddisfatto a metà dopo il venerdì

“Oggi è andato tutto bene. Purtroppo abbiamo accusato lo stesso problema dell’anno scorso, ovvero il non riuscire a portare le gomme anteriori nella giusta finestra di utilizzo. Quando ciò capita iniziano a produrre graining e ciò non favorisce la performance. Il concetto dell’auto di quest’anno tende a prestarsi a circuiti di questo tipo e ci stiamo concentrando al massimo per estrarre il massimo del potenziale. Il peso non è un fattore così importante da queste parti, quindi sembra che siamo su un terreno di gioco più equilibrato. La Q2 è un buon obiettivo, ma speriamo di poter essere nella fascia più alta”.

Sargeant chiamato a recuperare terreno a Monaco

“Ci sono stati alcuni momenti positivi e negativi oggi, tuttavia la FP2 non è stata molto fluida. Abbiamo del lavoro da fare stasera. Dobbiamo sistemare il bilanciamento e mettere le gomme in una finestra migliore. C’è molto da guadagnare là fuori e lavoreremo stasera per mettere insieme il tutto. Guidare a Monaco, nonostante le difficoltà, è comunque stato un piacere come sempre”.