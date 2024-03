GP Bahrain | McLaren, Norris e Piastri soddisfatti per i punti conquistati

Soddisfazione in casa McLaren per il sesto e ottavo posto di Norris e Piastri nel Gran Premio del Bahrain. Rispetto allo scorso anno, di questi tempi, i due piloti hanno potuto contare su una vettura competitiva, la quale è stata ribaltata come un calzino la scorsa estate. Adesso è il momento di porre una base solida per il futuro, ma i top team sembrano ancora molto lontani considerando i distacchi, comunque “inusuali” di Sakhir, almeno storicamente. Comunque, dodici punti in saccoccia e un inizio incoraggiante.

“E’ stata dura, ma credo di aver fatto una buona gara e con un ritmo importante – ha detto Norris. C’è stato un netto miglioramento rispetto alla scorsa stagione, quindi possiamo essere contenti. Credo che il vento ci abbia sfavoriti oggi, è cambiato considerando gli ultimi giorni, e in alcune curve è sembrato molto peggio, ma siamo andati avanti e più di così non si poteva fare. Tutto sommato è un buon inizio di stagione”.

“Ottava posizione per iniziare l’anno – ha dichiarato Piastri. Credo sia stata una buona gara per me, e il ritmo sembrava positivo. Ci sono delle cose da migliorare, ma non è stata una brutta corsa per noi, specialmente considerando a che punto eravamo dodici mesi fa. Sono impaziente di vedere cosa ci riserveranno i prossimi circuiti che andremo ad affrontare”.