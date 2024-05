F1 | Albon, due settimane per avere le idee chiare sul fronte mercato

F1 Williams Albon – In attesa di scendere in pista all’Enzo e Dino Ferrari di Imola per il prossimo Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Alexander Albon ha svelato un pò di curiosità in merito alle manovre di mercato per il 2025 e per il 2026, precisando come le prossime due settimane si riveleranno fondamentali per la competizione della griglia di partenza.

Secondo il thailandese della Williams, l’ufficializzazione dell’accordo tra Nico Hulkenberg e il gruppo Audi-Sauber per le prossime due stagioni ha avviato un effetto domino che ogni probabilità coinvolgerà gran parte dei piloti in griglia, visto il gran movimento che si sta registrando all’interno del paddock, soprattutto negli ultimi giorni. Albon, ricordiamo, ha un contratto con la Williams per gli ultimi due anni, ma non ha mai escluso l’addio alla compagine inglese, soprattutto se dovesse concretizzarsi un’offerta da parte di un team più competitivo e in grado di battagliare per le zone di vertice della classifica.

Albon e le novità sul fronte mercato Piloti

“Tutto si sta muovendo molto rapidamente e Nico [Hulkenberg.ndr] ha appena premuto il grilletto con l’ufficializzazione del suo accordo con Sauber-Audi per il 2025. Inoltre sono abbastanza certo che il pilota che lo affiancherà in questa esperienza verrà annunciato molto presto. Tutto, compresa la mia attenzione, non è dedicato solo al 2025, ma anche al 2026, e personalmente voglio concentrarmi su questo aspetto. Nelle prossime due settimane verranno prese delle importanti decisioni per la composizione della griglia di partenza. In verità non ho mai avuto dei colloqui così precoci ed è una novità un pò per tutti. C’è parecchio lavoro ballo e nel paddock si vedono molti più manager in giro rispetto al passato. Anche il mio è qui e per lui si tratta di una prima volta”.