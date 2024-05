Formula 1 | Williams, sfortuna e mancanza di passo i punti dolenti del fine settimana a Miami

F1 Williams GP Miami – Fine settimana da lasciarsi alle spalle per la Williams sul tracciato di Miami, teatro del sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Tramite le colonne del sito ufficiale della squadra, Sven Smeets – Direttore Sportivo della Williams – ha raccontato le difficoltà affrontare da Alexander Albon e Logan Sargeant attorno all’Hard Rock Stadium, precisando come l’entrata in scena della Safety Car, provocata tra l’altro da un incidente che ha coinvolto senza colpe il pilota statunitense, abbia completamente rovinato la strategia pattuita all’inizio della corsa. Un passaggio a vuoto che il team spera di lasciarsi alle spalle ad Imola, round mondiale dove debutteranno diversi aggiornamenti tecnici sulla monoposto.

Williams, tanti punti di domanda dopo il GP a Miami

“E’ stata una domenica davvero dura per tutti. La gara è iniziata bene per entrambe le vetture, visto che siamo riusciti a stabilirci vicino alla zona punti, ma poi abbiamo effettuato la sosta con parecchio anticipo per risultare più aggressivi. Una scelta che ci sembrava sensata in quel momento, visto che la gara si stava rivelando equilibrata a serrata. In una delle sfide che di metà gara, Logan è stato centrato da Kevin Magnussen nel primo settore ed è stato costretto al ritiro. L’incidente ha causato l’ingresso in pista della Safety Car, rovinando di fatto i nostri piano. Alex ha cercato di fare del proprio meglio con gomme usate, ma alla fine è risultato impossibile mantenere il piazzamento. Inoltre un danno al fondo non gli ha permesso di sfruttare al massimo il potenziale dell’auto. E’ stata una giornata da dimenticare e speriamo di lasciarsi tutto ciò alle spalle il più rapidamente possibile. Ad Imola arriveranno delle novità che dovrebbero incrementare le prestazioni dell’auto”.