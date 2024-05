Formula 1 | Haas paga la mancanza di ritmo nel GP di Miami

Formula 1 Haas GP Miami – Week-end da dimenticare per la Haas sul tracciato del Miami International, teatro del sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Nonostante il buon ritmo espresso nella prima parte di gara, Nico Hulkenberg non è riuscito a portare la propria VF24 in top dieci, perdendo di fatto una ghiotta occasione per muovere ulteriormente la classifica del mondiale Costruttori. Altra giornata di “scontri” invece per Kevin Magnussen, costretto a pagare diverse penalità per una condotta di gara non lineare.

Haas, il commento di Komatsu sulla gara di Miami

“E’ stata una giornata un pò dura alla fine. Non avevamo il ritmo, soprattutto con la gomma dura, e questo ci ha fatto del male. Con la Safety Car siamo riusciti a montare gomma nuova e questo ci ha avvicinato nuovamente alla top dieci, ma alla fine non siamo riusciti a fare meglio della P11 con Nico. E’ deludente, ma nel complesso abbiamo segnato dei punti in quattro eventi su sei e questo deve sicuramente motivarci in vista delle prossime gare. Ad Imola porteremo in pista delle novità che potrebbero darci una mano. Vedremo cosa riusciremo a fare”.