F1 | McLaren, Norris non è sazio e vuole il quinto podio consecutivo

La McLaren ormai non stupisce più. La squadra di Woking, a podio anche ad Austin con il secondo posto di Norris ha passato l’Aston Martin nella lotta per il quarto posto nel campionato costruttori. Era ormai nell’aria questo avvicendamento, visto i grandissimi progressi fatti dalla MCL60 negli ultimi mesi, e a Città del Messico il britannico vuole ripetersi e non lasciare nulla al caso. Ha tanta voglia di riscatto invece Oscar Piastri, ritiratosi dopo dieci giri per una perdita di pressione idraulica, ma consapevole del fatto che avrebbe potuto fare una gran gara visto l’ottimo passo dimostrato nonostante il danno subito.

“Austin è andata molto bene per me – ha dichiarato Norris. Conquistare il podio per la quarta gara consecutiva, nel giorno della mia centesima presenza è stata davvero una bella sensazioni. Siamo migliorati tantissimo negli ultimi due mesi e continueremo a fare del nostro meglio per portare a casa tanti punti. E’ bellissimo tornare in Messico, c’è sempre un’atmosfera fantastica, e il modo in cui il circuito attraversa il campo da baseball è unico”.

“Dopo un weekend difficile per me, sono contento di andare in Messico – ha detto Piastri. E’ motivante sapere che avremmo potuto fare una buona gara ad Austin se non fosse stato per l’incidente del primo giro. Mancano altre quattro gare e ho lavorato tantissimo al simulatore prima di questa tripletta di gare. Sono pronto a mettere tutto in pratica in pista e tornare a lottare in zona punti”.

5/5 - (1 vote)