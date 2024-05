Formula 1 | Verstappen spiega le difficoltà della RB20 a Monte Carlo

Formula 1 Verstappen RB20 – Sesto sul traguardo di Monte Carlo, Max Verstappen ha cercato di analizzare con lucidità i problemi che sono emersi con la RB20 durante l’ultimo fine settimana del Principato, sottolineando come lui e Checo Perez abbiano sofferto in modo accentuato il comportamento della monoposto sui cordoli. Una problematica che Red Bull si porta sulle spalle dal 2022, anno di debutto di queste monoposto ad effetto suolo, ma che ultimamente – considerando anche la crescita di McLaren e Ferrari – sta portando la compagine Campione del Mondo a una situazione di vulnerabilità nel confronto con i rivali.

Verstappen e i problemi della RB20

“Il problema è che andiamo male sui cordoli dal 2022, anno in cui sono entrate in scena queste vetture. Finché riuscivamo ad avere un vantaggio nelle altre aree della monoposto avevamo una possibilità di mascherare questo problema, ma adesso non è più così. McLaren e Ferrari sono molto forti e hanno recuperato del terreno, aspetto che ovviamente li porta a smascherare questa cosa. Dobbiamo lavorare per risolvere”.