Formula 1 | Verstappen pronto a confermarsi anche in Austria: “Voglio altri trofei”

Formula 1 GP Austria Red Bull – Obiettivo conferma per Max Verstappen nel prossimo Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo le vittorie conquistate nel tris di gare composto da Monaco, Spagna e Canada, al termine di performance assolutamente brillanti, l’olandese intende confermarsi anche al Red Bull Ring, tracciato dove lo scorso anno non è riuscito a imporsi nel confronto con Charles Leclerc.

Verstappen, ricordiamo, anche grazie alla crisi che sta vivendo il compagno di squadra Sergio Perez, è riuscito ad aprire un gran margine in classifica, fattore che gli consentirà di affrontare il prossimo fine settimana con tutti i favori del pronostico.

“Questo è il secondo weekend Sprint della stagione ed è sempre più frenetico e complesso rispetto ad una gara normale”, ha affermato il due volte Campione del Mondo della Red Bull. “Inoltre il meteo sembra un po’ imprevedibile e quindi, quasi sicuramente, ci sarà un po’ di confusione. Quella in Austria è la gara di casa per la nostra squadra e non vedo l’ora di vedere tutto il pubblico. Ci piace sempre tornare al Red Bull e voglio provare ad aggiungere un altro trofeo alla collezione della squadra”.