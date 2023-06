F1 | Red Bull, Perez consapevole: “In Austria mi serve un buon risultato”

F1 GP Austria Red Bull – Sergio Perez a caccia di un buon risultato nel prossimo Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Il messicano della Red Bull, dopo i tanti alti e bassi dell’ultimo periodo – provocati da un feeling improvvisamente scomparso con la RB19 – vuole tornare a battagliare per le posizioni di vertice dello schieramento, così da regalarsi e regalare alla squadra punti importanti per il proseguo del campionato.

“So quanto sia importante per me disputare un fine settimana consistente e ottenere un bel risultato e so di esserne capace”, ha rivelato il messicano della Red Bull. “Il meteo potrebbe risultare una variabile difficile, il che – unito alla Sprint che disputeremo sabato – rischia di ridurre al minimo il tempo di adattamento alla pista e di settaggio della vettura. Dovremo sfruttare al massimo ogni momento per preparare il pacchetto. L’ultimo week-end Sprint a Baku è stato divertente, ma questo è un circuito molto diverso. Voglio ottenere di nuovo lo stesso risultato, ma so che devo fare un passo in avanti per riuscirci”.