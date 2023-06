F1 | Budget cap, Wache: “Le restrizioni influenzeranno in modo importante sulla macchina 2024”

La Red Bull e Max Verstappen hanno iniziato la stagione 2023 come meglio non potevano. A dimostrare il dominio espresso in pista dalla scuderia di Milton Keynes e dal due volte campione del mondo ci sono le otto vittorie (sei delle quali ottenute dall’olandese, due da Perez) conquistate in altrettanti appuntamenti. Ma a frenare la cavalcata del team anglo-austriaco potrebbero essere, il condizionali è più che mai d’obbligo in questi casi, le restrizioni sul budget cap (stretta sui test aerodinamici) imposte dalla FIA in seguito alla sforamento avvenuto nel campionato 2021 da parte della stessa parte Red Bull.

Una situazione di incertezza in vista soprattutto della prossima stagione, come ha ammesso il direttore tecnico Pierre Wache. Questi infatti ha sottolineato come queste limitazioni possano inficiare sulla prestazione della monoposto 2024, anche se al momento il quadro non è ancora abbastanza chiaro.

“Non è più facile perché siamo in testa al campionato. È altrettanto difficile, stiamo andando al limite – ha dichiarato Wache, citato da RaceFans – Penso che potrebbe influenzare, sicuramente, l’attuale sviluppo della vettura. Ma influenzerà anche in modo importante la macchina del prossimo anno”.

Wache ha poi completato la propria disamina affermando: “Non posso dirvi che è più facile far fronte alle restrizioni perché vogliamo la macchina migliore il prossimo anno. Quindi, come influenzerà la nostra prestazione, non lo so ancora”.