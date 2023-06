Formula 1 | Verstappen: “Dominanti in Austria? Vedremo” [VIDEO]

Formula 1 GP Austria Verstappen – Cautela da Max Verstappen in vista del prossimo Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Nonostante le aspettative della vigilia, motivate dalle performance mostrate fin qui dalla Red Bull, l’olandese non ha voluto sottovalutare il potenziale di Ferrari, Mercedes e Aston Martin in vista del week-end di gara che scatterà quest’oggi, precisando come le caratteristiche del Red Bull Ring – unite alle condizioni meteorologiche previste per i prossimi giorni – potrebbero riservare delle sorprese, soprattutto nelle zone di vertice della classifica. Una condizione che dovrà portare la compagine anglo-austriaca a tenere alta al concentrazione durante ogni sessione, a partire dalle libere di questa mattina, le quali scatteranno alle 13,30 con diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.