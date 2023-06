F1 | Albon: “Il progetto Williams è a lungo termine”

Il futuro di Sergio Perez continua ad essere molto incerto. Nonostante sia legato alla Red Bull con un contratto fino alla fine del 2024, esteso circa un anno fa, si susseguono i rumors sul messicano visto il momento difficile che sta attraverso alla guida della RB19 dove è reduce da vari weekend negativi. Tra i nomi emersi per il post Perez figura anche quello di Alexander Albon, che fece proprio spazio all’arrivo di Checo nel 2021.

Il thailandese, discutendo di questa eventuale possibilità di mercato, ha preferito rimanere concentrato sull’esperienza in Williams dove si sta togliendo soddisfazioni.

“Horner mi scrive quando ottengo buone prestazioni – ha dichiarato Albon, discutendo con i giornalisti a Spielberg – È bello quando continui ad avere un rapporto amichevole con il tuo ex capo. Il progetto Williams è a lungo termine, spero di rimanere qui per tanto tempo. Mi piace lavorare con la squadra, sento che stiamo progredendo e voglio essere parte integrante di questo sviluppo. Vedremo come andranno i prossimi anni, ma in questo momento sono molto contento dove sono”.