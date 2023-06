Formula 1 | Sainz sul test di Fiorano: “Nel filming day non si può provare molto” [VIDEO]

Formula 1 Sainz Fiorano – Intervistato da Mara Sangiorgio durante il media-day del prossimo Gran Premio d’Austria, decima prova del mondiale 2023 di Formula 1, Carlos Sainz ha commentato il filming day condotto qualche giorno a Fiorano con tutte le novità aerodinamiche installate sulla SF-23, precisando come la reale acquisizione dei dati sulle componenti verrà fatta solamente nel corso delle libere di questo fine settimana.

Nella sessione dedicata alle riprese pubblicitarie, infatti, non è possibile condurre molto lavoro sulla vettura, aspetto che di fatto penalizza lo “sgrezzamento” richiesto dai tecnici prima dello definitivo ad un nuovo pacchetto. Ferrari, ricordiamo, monterà in Austria un nuovo fondo e un’ala anteriore rivista in diversi particolari. Soluzioni che sulla carta dovrebbero completare il pacchetto di novità introdotto a Barcellona circa un mese fa.