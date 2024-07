Formula 1 | Verstappen avverte la Red Bull: “Adesso è importante risolvere la situazione”

Formula 1 Red Bull Verstappen – Archiviato il quinto posto ottenuto a Spa-Francorchamps, a conferma di un momento non positivo sul piano delle performance, Max Verstappen ha spronato la Red Bull a trovare delle contromisure sulla “complessa” RB20 in vista dell’appuntamento di Zandvoort, teatro del Gran Premio d’Olanda che andrà in scena a fine agosto.

Secondo il tre volte Campione del Mondo, la scuderia anglo-austriaca dovrà sfruttare la prossima pausa estiva per capire se lw novità introdotte fino ad oggi sulla monoposto abbiano più o meno incrementato il valore delle performance della stessa. Una valutazione attualmente in corso di svolgimento tra i corridoi di Milton Keynes e che servirà per correggere il tiro non solo in vista del rush finale del campionato, ma anche per imbastire con precisione il progetto che scenderà in pista nel 2025.

Verstappen e la crisi della RB20

“La pausa estiva in questo momento della nostra stagione può rivelarsi una buona occasione per resettare. Possiamo analizzare bene il tutto, dalla prima gara ad oggi, e capire gli aggiornamenti che abbiamo apportato alla monoposto. Se la strada scelta è stata quella sbagliata? Non voglio dirlo ora, ma sicuramente dobbiamo risolvere questa situazione. Speriamo di riuscire a mettere insieme tutto ciò che riteniamo giusto in questo periodo, così da poterci presentare a Zandvoort più forti e in grado di sfidare al meglio i nostri avversari”.