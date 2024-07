F1 | Marko comincia a dubitare della RB20: “Dobbiamo capire se la strada scelta è quella giusta”

F1 Red Bull Marko – Tramite le colonne di Sky De, Helmut Marko ha cominciato ad esprimere delle forti perplessità sul lavoro che la Red Bull sta portando avanti sulla RB20 di Sergio Perez e Max Verstappen. Dopo il passaggio a vuoto di Spa, l’ennesimo del periodo estivo, il consulente austriaco ha posto in evidenza le ultime novità introdotte sulla monoposto firmata da Adrian Newey e Pierre Wachè, al cui oggi è affidato per intero lo sviluppo insieme ad Enrico Balbo, precisando come la squadra sarà chiamata a capire se questi interventi abbiano peggiorato o migliorato il comportamento del pacchetto nelle varie condizioni di utilizzo.

Parole clamorose, oltre che in netta controtendenza rispetto a quanto avveniva fino a qualche mese fa, che confermano quanto in Red Bull stiano faticando a trovare i giusti correttivi da applicare ad una monoposto che da Imola in poi non è più riuscita a rivelarsi dominante, soprattutto nel confronto degli avversari diretti per il campionato. Ad oggi, infatti, la scuderia Campione del Mondo può vantare una posizione di predominio nelle graduatorie del mondiale Piloti e Costruttori grazie ai tanti punti incamerati nel primo terzo di questa annata.

Marko e i primi campanelli d’allarme sulla RB20

“Dobbiamo esaminare le nuove parti e capire se un aggiornamento più piccolo, magari focalizzato su alcuni aspetti della monoposto, avrebbe funzionato meglio. E’ importante avere le idee chiare sulla direzione che stiamo seguendo. Dobbiamo capire se questa è quella giusta per le performance della monoposto. Mercedes, venerdì, non era da nessuna parte con le nuove componenti, mentre tornando indietro sono riusciti a garantirsi una doppietta alla domenica. La macchina con il passo indietro è tornata a funzionare. Dobbiamo riuscire a trovare il set-up e il bilanciamento corretto della vettura il più velocemente possibile. Sicuramente più rapidamente di quanto avveniente oggi, in modo che Max possa spingere senza che le gomme si scaldino troppo”.