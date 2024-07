Formula 1 | Ferrari e l’evoluzione della SF-24: l’analisi di Ivan Capelli [VIDEO]

Formula 1 Ferrari GP Belgio – “Importante non mollare mai”: con queste poche parole, schiette ma decise, Ivan Capelli ha racchiuso il proprio punto di vista sulle novità che la Ferrari dovrà attuare per allineare le prestazioni della SF-24 a quelle di Red Bull, McLaren e Mercedes.

In un mondiale moria incerto e tirato, capace di cambiare i propri equilibri di gara in gara, la Scuderia del Cavallino dovrà continuare a lavorare sulle imperfezioni dell’attuale pacchetto, focalizzandosi principalmente sugli aspetti che ad oggi non stanno aiutando Charles Leclerc e Carlos Sainz a battagliare stabilmente per le posizioni di vertice della classifica.

Il monegasco, ricordiamo, ha chiuso la gara di Spa-Francorchamps al terzo posto, mentre l’iberico si è dovuto accontentare della sesta piazza sotto la bandiera a scacchi, anche a causa di una strategia che a conti fatti si è rivelata poco vincente. Prossimo appuntamento a fine agosto per il Gran Premio d’Olanda che si terrà sull’angusto tracciato di Zandvoort.