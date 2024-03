Formula 1 | Vasseur promuove il passo gara della Ferrari a Jeddah [VIDEO]

Formula 1 Ferrari Vasseur – Interpellato da Sky Sport, Frederic Vasseur ha promosso il passo gara espresso dalla Ferrari nella seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Nonostante l’ottimo ritmo mostrato dalla Red Bull, specialmente con Max Verstappen, Charles Leclerc e Carlos Sainz sono riusciti a tenere dei buoni tempi al volante della SF-24, rivelandosi competitivi non solo con la soft, ma anche con la mescola più dura, confermando di fatto quanto visto anche a Sakhir.

Una condizione importante che permetterà a entrambi i piloti, qualifica permettendo, di seguire – da capire se da vicino o da lontano – le due RB20 di Verstappen e Perez. Leclerc, ricordiamo, ha chiuso le libere 2 di questo pomeriggio al quarto posto, mentre Sainz non è riuscito a fare meglio della settima piazza. Appuntamento alle 14.30 di domani per la terza e ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle ore 17.00.