Formula 1 Hamilton Ferrari – In una lunga chiacchierata concessa al giornale francese Nice Matin, Jean Alesì ha commentato il passaggio di Lewis Hamilton alla corte della Ferrari, precisando come la Rossa sia stato un vero e proprio colpo da maestro, considerando le qualità del pilota inglese e la notevole esperienza che porterà in dote alla Scuderia a partire dalla stagione 2025.

Secondo l’ex pilota francese, l’operazione Hamilton è nata sul finale dello scorso campionato ed è andata avanti per tutto l’inverno, salvo poi giungere alla propria conclusione solo qualche giorno fa, quando entrambi le parti hanno annunciato il tanto chiacchierato accordo. Una manovra ben orchestrata da parte di Fred Vasseur e John Elkann, rispettivamente Team Principal e Presidente della Ferrari, che ha regalato alla compagine italiana un pilota di assoluto spessore come il sette volte iridato.

Alesì su Hamilton in Ferrari e sull’importanza di Vasseur nella scelta

“Hamilton in Ferrari è senza dubbio il colpo del secolo. Avere tra le proprie fila un campione come Lewis, capace di vincere sette mondiali con la Mercedes, è qualcosa di fantastico. L’anno scorso ci sono state delle trattative e non credo che la decisione definitiva sia stata presa pochi giorni fa. E’ qualcosa a cui la Rossa e lo stesso Lewis lavoravano da mesi. Un segreto ben custodito e direi quasi ovviamente, visto il terremoto che la notizia ha provocato l’altro giorno. Ovviamente Vasseur ha avuto un ruolo importante nella decisione dell’inglese, anche perchè quest’ultimo non andrà in Ferrari per fare numero. Ha valutato e studiato tutto. Conosce molto bene Fred, grazie al passato in GP2 con la ART, e crede in lui e nel suo progetto di rilancio della Rossa”.