Formula 1 | Hamilton-Ferrari, Vowles sorpreso dalla tempistica dell’annuncio

Formula 1 Hamilton Ferrari – Intervistato dai media durante la presentazione della nuova livrea della Williams per la stagione 2024, James Vowles ha espresso un proprio parere sul clamoroso trasferimento di Lewis Hamilton in Ferrari a partire dal 2025, precisando come l’inglese abbia scelto una strada complessa e meno confortevole, ma sicuramente adatta al periodo della carriera che sta vivendo. Il sette volte iridato, dopo i tanti successi ottenuti con la Mercedes, puntava ad aprire un nuovo ciclo e la Ferrari, proprio in tal senso, potrebbe rivelarsi l’ultima grande sfida da vincere. Vowles, piuttosto, si è detto sorpreso della tempistica, visto che non si aspettava un annuncio di questo tipo in un periodo così delicato della stagione 2024.

Le parole di Vowles sull’annuncio dei giorni scorsi

“Il suo desiderio di salire su una Ferrari, ad un certo punto della sua carriera, non mi sorprende. Ci sono tanti campioni che hanno avverato quel sogno ed altri che hanno il desiderio di poterlo avverare. La Ferrari è una forza della natura ed ancora oggi è la squadra di maggior successo in Formula 1. Mi ha sorpreso la tempistica, questo si, perchè non mi aspettavo che una notizia del genere si concretizzasse in questo periodo della stagione”.

Hamilton in Ferrari, un bene per la Formula 1

Secondo Vowles, l’esperienza in Ferrari aiuterà Hamilton a spingersi al limite, qualcosa che Lewis ama particolarmente. Inoltre questo trasferimento sarà un bene non solo per l’inglese, pronto a lanciarsi in un nuovo capitolo della propria carriera, ma anche per la Formula 1 stessa: “Passare da una situazione di comfort ad una incerta, dove non sai cosa aspettarti, è qualcosa che ti spinge al limite. Parliamo di un approccio che Lewis ha sempre utilizzato. La sua scelta credo sia un bene per lo sport e anche per se stesso, dato che si metterà nuovamente alla prova. Non possiamo però dire che sia stata una buona notizia per la Mercedes, almeno a breve termine, perché nel lungo periodo credo che faranno bene con i piloti che avranno”.