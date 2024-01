L’Alpine ha annunciato che il prossimo 7 febbraio 2024 presenterà al mondo i suoi programmi Formula 1 e WEC. Il sodalizio francese dunque, farà vedere anche una monoposto con una livrea aggiornata alla stagione che verrà, ma è molto probabile che vedremo una vettura 2022 o 2023, mentre per la nuova creatura made in Enstone dovremo aspettare, con ogni probabilità, i test del Bahrain. Sono diverse le squadre ad aver annunciato varie presentazioni, ultime Mercedes e Red Bull, le quali hanno in programma degli eventi di lancio rispettivamente il 14 e 15 febbraio, mentre la nuova Ferrari si mostrerà al pubblico il giorno prima della squadra anglo/tedesca.



se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie

Seguici qui Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie