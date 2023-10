Formula 1 | Sainz non si spiega la prima fila tutta Ferrari in Messico

Carlos Sainz completa un’incredibile prima fila tutta Ferrari in Messico. I primi a non capire come sia stato possibile ottenere questo risultato sono proprio i due piloti della Scuderia di Maranello, i quali non sanno spiegare la competitività improvvisa della SF-23 nelle qualifiche di ieri. Lo spagnolo ha avuto un fine settimana molto complicato, con la macchina spesso ai box o per problemi o per cambi continui di assetto, il primo giro veramente degno di questo nome è stato in Q3, per stessa ammissione di Carlos in mixed zone.

“Non riesco a spiegare cosa sia successo – ha ammesso Sainz a Sky. E’ stato un weekend molto difficile da capire sin dall’inizio: non ho fatto alcun giro pulito fino alla Q3, e anche quello non è stato il massimo, perché in curva 9 ho commesso un errore che mi è costato caro, ma il 17.2 era già un secondo più veloce della Q2, e dopo, nell’ultimo tentativo penso di aver fatto anche meglio di quel tempo, ma sono andato un decimo più lento. Per questo dico che sia molto difficile da spiegare il tutto. E’ chiaro che la Red Bull sarà più veloce nel passo gara, ma con due macchine in prima fila possiamo giocarcela e vedere come finire almeno con una davanti a loro. Bisogna vedere, la partenza sarà la chiave, ma onestamente credo sia troppo difficile prevedere scenari allo start, può succedere di tutto, perché partire anche di due o tre metri più veloce può metterti in una situazione incredibilmente complicata. Max è dal lato pulito, io da quello sporco e lui dovrebbe partire meglio di me, e dopo ci sarà una scia e una bella staccata in termini di spettacolo”.