Formula 1 | Williams, un sabato di qualifiche frustrante in Messico

Formula 1 GP Messico Williams – Qualifiche al di sotto delle aspettative per Alexander Albon e Logan Sargeant a Città del Messico, teatro del 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Il thailandese della Williams, veloce nelle libere di venerdì, è incappato in un track limits sul finale della Q2 che non gli ha permesso di staccare il pass per la terza e decisiva manches di qualifica (scatterà dalla 14° piazza). 20° invece Sargeant, penalizzato dal traffico e mai realmente in grado di ottenere un tempo sufficiente per il passaggio in Q2.

“Non penso di aver oltrepassato i limiti della pista, anche se ovviamente potrei sbagliarmi”, ha affermato il thailandese subito dopo le qualifiche di Città del Messico. “Dalla visuale esterna mi sembrava di avere le gomme posteriori sulla linea bianca, ma alla fine è così e possiamo farci ben poco. E’ davvero frustrante, come d’altronde è frustrante non avere avuto un buon ritmo nel corso delle qualifiche. Ero quattro o cinque decimi più lento delle libere 3 e l’aderenza non era il massimo. Ho dovuto gestire le gomme durante i miei time-attack per farle arrivare in vita nel terzo settore, Dobbiamo esaminare i dati e capire cosa è successo. Vedremo in gara cosa riusciremo a fare”.

Qui le parole di Sargeant: “Tutto è andato storto nel corso delle qualifiche. In generale non ho mai avuto la possibilità di chiudere un giro, anche a causa del traffico, e siamo sempre ritrovati nel posto sbagliato al momento sbagliato. Con una sessione più pulita ci saremmo potuti giocare il Q2, ma alla fine è andata così. Col senno di poi saremmo dovuti partire subito a tutto gas e superare il caos davanti a noi, ma è semplice fare queste valutazioni dopo. E’ frustrante, molto, ma proveremo a recuperare terreno in gara”.