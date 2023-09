Formula 1 | Sainz consapevole delle difficoltà Ferrari a Singapore

Dopo il buon risultato di Monza, per la Ferrari arriva una delle piste più difficili di questo campionato per la SF-23. A Singapore, nonostante il cambio di layout, serve quel carico aerodinamico da sempre tallone d’Achille di questa vettura, nata malissimo e che i tecnici di Maranello hanno provato ad aggiustare in corso d’opera, riuscendoci parzialmente. Carlos Sainz, nel classico giovedì dedicato ai media, ha fatto un po’ il punto della situazione, ed è consapevole del fatto che a Marina Bay faticherà certamente di più rispetto a Monza, un po’ sulla falsariga di quanto visto in altri tracciati con configurazione simile alle caratteristiche di Singapore.

“Non credo che le modifiche alla pista cambieranno di molto la situazione – ha affermato Sainz a Sky. Penso comunque che sarà un weekend molto tirato, così come accaduto in tracciati come Ungheria e Zandvoort, laddove c’era tanto downforce, e per noi è stato più difficile essere competitivi su quel tipo di circuito, e sappiamo che sarà più complicato qua rispetto a Monza, ma questo non vuol dire che non punteremo al podio, proveremo a lottare!”.