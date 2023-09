Formula 1 | Ferrari, piccoli aggiornamenti previsti nelle prossime gare

La Ferrari ha cambiato letteralmente strada a partire dal weekend di Barcellona. Dopo il fiasco SF-23, in Spagna è stata di fatto presentata una versione B della monoposto, la quale è stata costantemente aggiornata nelle gare successive. Ci sono stati degli evidenti miglioramenti, a partire da un degrado gomme più “normale” rispetto a prima, e anche l’affidabilità sembra essere particolarmente migliorata. Chiaramente, non si può ottenere nulla di buono da una vettura con una base pessima come quella di inizio stagione, e si sta lavorando dettagliatamente per non farsi trovare impreparati nel 2024. Per questo motivo, nel rush finale di questo campionato la macchina verrà aggiornata a piccoli passi in ottica futura, ma non dovrebbero più esserci grossi step.

“Credo che avremo dei piccoli aggiornamenti nel resto della stagione, ma non credo ci sarà più nulla di grosso – ha detto Jock Clear, responsabile delle performance della Ferrari ai media a Monza. Ci saranno delle cose da valutare, perché vogliamo essere sicuri di affrontare il prossimo campionato in piena fiducia, e questo significa che bisogna concludere la stagione in corso alla grande. Quindi, se ci sono delle cose rilevanti che pensiamo possano essere montate sulla vettura 2024, sarebbe sensato equipaggiarle sulla SF-23 e avere la certezza di ottenere delle indicazioni importanti in pista su quei pezzi prima del prossimo febbraio”.