F1 | Tost resta in Formula 1: ecco il suo nuovo ruolo

Franz Tost resterà in Formula 1 con un nuovo ruolo. Il 67enne austriaco è stato sostituito come team principal di lunga data dell’Alpha Tauri, dal nuovo duo di manager composto da Laurent Mekies (ex Ferrari) e Peter Bayer. Tuttavia, Helmut Marko, vuole comunque contare sull’esperienza di Tost ed è per questo che resterà in Formula 1 dove si occuperà di consulenza sia per Red Bull che per AlphaTauri. Proprio nella giornata odierna si terrà una riunione per discutere sulla questione.

“Fondamentalmente, rimarrò sempre legato al motorsport, quindi posso certamente immaginare un ruolo di consulenza”, ha dichiarato Tost a f1-insider.com, escludendo un futuro da opinionista TV.