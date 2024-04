Mercedes | GP Cina, mea culpa Hamilton: “Pago il cambio d’assetto prima delle qualifiche”

Fa un po’ di mea culpa Lewis Hamilton al termine del Gran Premio della Cina concluso in nona posizione. Partito diciottesimo, il sette volte campione del mondo è riuscito, con fatica, a rimontare fino alla zona punti. La sua W15 ha sofferto specialmente all’inizio con le gomme soft, ma soprattutto per via dell’assetto scelto prima delle qualifiche di ieri, e lo stesso inglese si è preso la responsabilità della decisione presa prima di iniziare la Q1, complimentandosi invece con Russell e la squadra per il lavoro svolto complessivamente nella gara di oggi.

“Sono riuscito a rimontare fino ad arrivare in zona punti, ma è stata una gara dura – ha ammesso Hamilton. Alla fine, ieri ho apportato una modifica negativa per l’assetto della vettura e ne ho pagato il prezzo. Devo assicurarmi di non farlo in futuro! Sembra che l’auto funzioni in una piccola finestra, e ho pensato che fosse la cosa giusta da fare. Purtroppo, oggi è stato molto difficile. La squadra ha comunque fatto un ottimo lavoro con i pit-stop e George è stato bravo a conquistare dei punti importanti. Sono sicuro che la prossima gara a Miami sarà migliore per noi”.