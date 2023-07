F1 | Mercedes, Wolff reputa incoraggianti i progressi della McLaren

Dopo il GP a Silverstone la sfida dietro la Red Bull sembra essere ancora più aperta. I progressi, quasi improvvisi, della McLaren, seconda forza in pista nel GP di Gran Bretagna, hanno sparigliato le carte, dimostrando che dietro ai dominatori bibitari regna una certa incertezza e che i rapporti di forza cambiano da gara in gara, ma soprattutto che è possibile fare grandi progressi in poco tempo.

Ne è convinto, tra gli altri, il team principal Mercedes Toto Wolff, il quale ha preso proprio ad esempio la McLaren per sottolineare come non bisogna fermarsi e continuare a cercare di migliorare la monoposto, perché i margini di crescita sono molto ampi, per tutte le squadre.

“A Silverstone siamo stati davanti ai nostri rivali diretti Ferrari e Aston Martin, abbiamo corso bene, siamo andati ap podio e consolidato la seconda posizione nel Costruttori – le parole di Toto Wolff riportate da f1i.com – Però c’è da dire che i rapporti di forza dietro la Red Bull cambiano di settimana in settimana. Il nostro obiettivo è consolidare le nostre prestazioni e migliorarle per tornare a lottare per il vertice. Ci sono molte squadre che di recente hanno fatto bei progressi. Ad esempio la McLaren, che è stata più veloce di noi a Silverstone. Il loro miglioramento è stato impressionante ed è anche incoraggiante. Significa che ci sono grandi margini di miglioramento. Accettiamo il guanto di sfida e proveremo a fare un ulteriore passo in avanti”.