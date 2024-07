Formula 1 | Haas non rispetta le aspettative della vigilia in Belgio

F1 GP Belgio Haas – Al contrario delle aspettative della vigilia, la Haas non è mai riuscita a gareggiare per la zona punti nell’ultimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Rispettivamente 15° e 19° posizione, Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg hanno sofferto la mancanza di ritmo della VF-24, gareggiando sempre ben lontani dalla top dieci. Una situazione inattesa, considerando le caratteristiche della pista e della vettura, che dovrà spingere la scuderia statunitense a fare delle attente valutazioni in vista delle prossime prove in calendario. Haas, ricordiamo, è in piena lotta con Racing Bulls, Alpine e Williams per il sesto posto nel mondiale Costruttori.

Hulkenberg soffre il ritmo della Haas

“Non abbiamo mai avuto ritmo e velocità. Non sono partito con il piede giusto venerdì e questa difficoltà ce la siamo portata dietro per tutto il fine settimana. Dobbiamo capire il perchè e dimenticare rapidamente quanto accaduto qui a Spa. Anche in vista della prossima pausa estiva, utile per ricaricare le energie dopo gli sforzi di questa prima parte di stagione. Il ritmo di Kevin è stato di poco superiore, ma nel complesso non è andata bene. Dobbiamo trovare una spiegazione del perchè non siamo riusciti ad essere competitivi in una pista a basso carico aerodinamico”

Magnussen mai in lotta per la top dieci

“La nostra gara è stata decente, ma semplicemente non avevamo il ritmo per ottenere un piazzamento migliore. Abbiamo ottenuto ciò che potevamo. Non posso dire di aver sbagliato qualcosa, semplicemente non siamo stati abbastanza veloci. Pensavamo che questa pista sarebbe stata buona per noi, ma a conti fatti è stata la peggiore da diversi mesi a questa questa. Non vedo l’ora di gettarmi a capofitto nella pausa estiva per ricaricare un pò le energie. Ci aspettano delle gare interessanti”