F1 | Verstappen non usa mezzi termini: Red Bull a Suzuka di un altro livello rispetto agli avversari

F1 GP Giappone Red Bull – Max Verstappen non ha nascosto la propria soddisfazione al termine della sessione di qualifica valida per il Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

L’olandese, intervistato dai canali ufficiali della Red Bull, ha evidenziato il livello espresso dalla RB19 sul tracciato di Suzuka, precisando come la vettura – fin da ieri – sia riuscita ad esaltarsi tra i lunghi curvoni del circuito nipponico. Una condizione importante, attesa anche nella gara di domani, che ha regalato al campione del mondo una pole position in formato “mostre”.

“Finora è stato un fine settimana pazzesco”, ha affermato l’olandese della Red Bull. “Siamo stati di un altro livello rispetto a tutti. La vettura viaggia sui binari e ho potuto spingerla davvero al limite. Questa pista è speciale, soprattutto in casi come questo. La guida per tutto il fine settimana mi ha fatto sorridere. Per quanto riguarda oggi, avevo solo tre set di gomme nuove e quindi dovevo gestirle con calma e soprattutto senza errori. Domani il degrado sarà elevato e la gara non sarà così semplice come si può immaginare. Vogliamo vincere il titolo Costruttori sul terreno di casa della Honda e faremo il massimo per centrare l’obiettivo”.

