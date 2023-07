Formula 1 | Ferrari in crescita, ma serve ancora pazienza: il punto di Carlo Vanzini [VIDEO]

Formula 1 GP Austria Ferrari – Intervenuto a Paddock Live, Carlo Vanzini ha analizzato la performance messa in mostra dalla Ferrari durante l’ultimo Gran Premio d’Austria, decima prova del mondiale 2023 di Formula 1, evidenziando come la Rossa – grazie alle ultime novità tecniche introdotte sulla SF-23 – sia riuscita ad agganciare il livello di Aston Martin e Mercedes, imboccando probabilmente la strada corretta per quello che riguarda lo sviluppo dell’auto.

Una condizione importante ma che dovrà essere confermata anche a Silverstone, tracciato “tipo” che dovrà offrire il giusto riscontro nel confronto con i rivali. Charles Leclerc, ricordiamo, ha chiuso la gara del Red Bull Ring in seconda posizione, mentre Carlos Sainz – quarto sul traguardo – ha concluso in sesta piazza a causa di una penalità di tempo per track limits.