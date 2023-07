F1 | Genè promuove la strategia Ferrari al Red Bull Ring: “Giusta la gestione di Sainz e Leclerc” [VIDEO]

F1 Ferrari Genè – Tramite i microfoni di Paddock Live, Marc Genè ha promosso la gestione di Carlos Sainz e Charles Leclerc nella prima parte dell’ultimo Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Il talent spagnolo di Sky Sport F1 HD ha analizzato la sfida tra i due piloti nei primi venti giri di gara, precisando come il ritmo di Sainz – purché più veloce (anche grazie all’uso del DRS e della scia) – non avrebbe permesso a quest’ultimo di “scappare” dalla SF-23 di Charles Leclerc, aspetto che chiaramente avrebbe rallentato a lungo andare la gara di entrambi.

Giusta quindi la scelta di focalizzarsi sul ritmo e di aprire un gap nel confronto con gli inseguire (anche se quest’ultimo, allo spagnolo, non è bastato a causa dei 15 secondi complessi di penalità inflitti per track limits). Charles Leclerc, ricordiamo, ha chiuso la gara del Red Bull Ring in seconda posizione, mentre Carlos Sainz – quarto sul traguardo – ha concluso in sesta piazza a causa di una penalità di tempo per track limits.

Prossimo appuntamento tra sette giorni a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna.