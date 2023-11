F1 | Mercedes, Vesti in pista nelle prime libere di Abu Dhabi

F1 GP Abu Dhabi Mercedes – Frederick Vesti scenderà in pista nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo l’esperienza di Città del Messico, il finlandese tornerà a bordo della W14 per proseguire il proprio percorso di crescita all’interno della compagine inglese. L’obiettivo, ovviamente, sarà quello di accumulare chilometri e di preparasi al meglio per la giornata di test post-season che svolgerà martedì sempre al volante della vettura di Lewis Hamilton e George Russell-

“Guidare nelle prime libere di Abu Dhabi è un altro passo in avanti nella mia carriera”, ha affermato il finlandese della Mercedes. “L’esperienza a Città del Messico è stata importante ed ho imparato parecchio sulla vettura e la squadra. Non vedo l’ora di mettere a frutto l’esperienza maturata a Yas Marina. E’ un tracciato che conosco bene e questo senza dubbio renderà più semplice l’adattamento alla W14. Non vedo l’ora di scendere in pista per godermi al massimo le libere e la giornata di test post-season. Voglio ringraziare ancora una volta la squadra per l’opportunità”.

Qui invece le impressioni di Andrew Shovlin: “Fred si è comportato bene nelle prime libere di Città del Messico. Ha svolto il programma senza problemi, aiutandoci nel migliore dei modi. Non vediamo l’ora di rivederlo ad Abu Dhabi. Sarà un fine settimana ricco di impegni, visto che gareggerà anche in Formula 2, ma ha già mostrato la giusta maturità per affrontare tutto cil. Ha fiducia e riuscirà a estrarre il massimo anche da questa parentesi”.