Formula 1 | Perez felice di proseguire la propria avventura in Red Bull

Formula 1 Red Bull Perez – Tramite le note del sito ufficiale della Red Bull, Sergio Perez non ha nascosto il proprio entusiasmo per il nuovo contratto con la compagine austriaca in vista della stagione 2025 e 2026 di Formula 1, sottolineando come entrambe le parti vogliano dare il massimo per ribadire i grandi obiettivi raggiunti negli ultimi tre anni.

Perez, grazie ad una serie di buoni risultati ottenuti nelle prime prove di questa annata, è riuscito a difendersi dagli attacchi di Carlos Sainz e Yuki Tsunoda, ottenendo nuovamente la fiducia di Christian Horner. Un attestato importante che il messicano dovrà ricambiare offrendo delle prestazioni in linea con quelle che sono le aspettative della compagine campione del mondo. Perez, ricordiamo, ha firmato un contratto biennale.

Perez, le parole sul rinnovo con la Red Bull

“Sono davvero felice di affidare il mio futuro a questo grande team. Guidare per il team Oracle Red Bull Racing è una sfida, sia in pista che fuori.. Sono felice di restare qui per continuare il nostro viaggio insieme e contribuire alla grande storia di questa squadra per altri due anni. Farne parte è una sfida immensa e che amo. Quest’anno abbiamo davanti dei grandi obiettivi e ho piena fiducia nei ragazzi e nel futuro. Voglio ringraziare tutti per questa fiducia che stanno riponendo in me. Voglio ripagarla con ottimi risultati in pista e fuori. Penso che abbiamo molto lavoro da fare e tanti campionati da vincere insieme”.