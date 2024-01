Sergio Perez sarà sicuramente uno degli osservati speciali quantomeno all’inizio della prossima stagione. Checo infatti, nonostante il secondo posto in campionato nel 2023, risultato minimo acquisibile avendo a disposizione una Red Bull di un altro pianeta, ha avuto diverse prestazioni sottotono e che hanno fatto dubitare i vertici di Milton Keynes sulla sua possibile conferma anche per il campionato che verrà. Al momento il messicano resta al suo posto, ma sembra avere una spada di Damocle sopra la testa, mentre si prepara ad affrontare l’ultimo anno di contratto con la squadra austriaca, difficilmente rinnovabile.

“Cosa è mancato nel 2023? Migliorare nell’arco della stagione – ha detto Perez ad Auto Hebdo. Ho iniziato l’anno in alto, ero a pari merito con Max ma non siamo riusciti a progredire nel corso del mondiale. Nel 2024 voglio essere costante, sarà questa la mia priorità principale, ossia migliorarmi durante tutta la stagione, qualunque sia il mio punto di partenza, ed è importante che, weekend dopo weekend continuiamo ad evolverci. I problemi avuti quest’anno mi hanno permesso di capire meglio cosa stessi facendo con l’assetto della vettura, come mettevo a punto la macchina, quale direzione avrei dovuto prendere quando ho avuto problemi. Questo è qualcosa che potrà renderci più forti l’anno prossimo, sono pronto!”.