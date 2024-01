Formula 1 | Sicurezza a Melbourne, i fan non potranno accedere alla pista dopo la gara

Con un comunicato rilasciato ufficialmente, l’organizzazione del Gran Premio d’Australia ha fatto sapere come, al termine della gara, l’ormai consueta invasione pacifica da parte degli appassionati presenti sulle tribune non si terrà nell’edizione di questa stagione. Questo perché lo scorso anno, nel caos totale causato dalla direzione gara con bandiere rosse esposte solo ed esclusivamente per dare spettacolo (qualora lo gradiate, qui un approfondimento in merito) e indirettamente penalizzare senza alcun senso chi ha svolto una gara eccellente, specialmente le Alpine, distrutte all’ennesima ripartenza, alcuni tifosi hanno avuto accesso alla pista con le vetture ancora in movimento, e addirittura pare che qualcuno abbia potuto toccare la Haas di Nico Hulkenberg, ferma, mentre era in condizioni di non sicurezza come dimostrato dalla luce rossa sopra il cockpit.

Addirittura nel corso dell’incidente caos che ha visto le Alpine di Gasly e Ocon fuori gioco, alcuni tifosi sono stati colpiti dai pezzi, fortunatamente piccoli, delle vetture incidentate, questo perché a ridosso delle reti di sicurezza. Per questo motivo dunque, la Federazione ha aperto un’indagine ancora in corso sull’accaduto, costringendo gli organizzatori a prendere una decisione forte per l’evento di questa stagione.

“L’Australian Grand Prix Corporation – si legge nella nota – informa che, data l’indagine in corso da parte della FIA sulla violazione del circuito al termine del Gran Premio del 2023, non sarà possibile accedere alla pista al termine della gara di Formula 1 di quest’anno. Ulteriori decisioni riguardanti questo argomento per il futuro verranno prese in un secondo momento”.