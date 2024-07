Formula 1 | Norris e la necessità di resettare dopo l’ennesimo errore a Spa

F1 GP Belgio Norris – Costretto a chiudere alle spalle di Max Verstappen, al termine di una gara difficile e mai realmente in linea con le aspettative, Lando Norris non ha nascosto il proprio malcontento per il risultato ottenuto a Spa, evidenziando come gli errori commessi nell’ultimo mese e mezzo l’abbiano portato a perdere diversi punti nei confronti del tre volte Campione del Mondo.

Nonostante la competitività della McLaren, ben evidente anche sul tracciato di Spa-Francorchamps, il britannico non riesce a vincere dalla trasferta di Miami e questo sta creando un gran chiacchierare all’interno del paddock, soprattutto tra stampa e addetti ai lavori. Una condizione non più accettabile, considerando gli obiettivi che lui e la squadra si sono posti per la seconda parte di questo 2024, che dovrà portare il classe … ad una netta reazione già a partire dalla prossima prova di Zandvoort in programma a fine agosto.

Norris e gli errori stupidi

“Ho bisogno di resettare. Nelle ultime tre o quattro gare ho perso parecchi punti per errori stupidi. In Ungheria è stata la partenza, mentre qui l’uscita da curva 1. Non so perchè sono finito nella ghiaia, ribadisco è stato stupido. Non era nemmeno una cosa difficile, visto che volevo semplicemente starmene fuori dai guai. Cercavo DI assicurarmi che ci fosse spazio e di non essere colpito, ma poi sono uscito di pista. Sono cose stupide che purtroppo mi stanno costando caro”.