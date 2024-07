Formula 1 | Haas, Komatsu ammette: “In Belgio abbiamo vissuto un week-end difficile”

F1 Haas GP Belgio – Tramite il sito ufficiale della squadra, Ayao Komatsu non ha nascosto la propria insoddisfazione per le prestazioni mostrate dalla Haas nell’ultimo Gran Premio del Belgio, 13° prova del mondiale 2024 di Formula 1. Nonostante le aspettative della vigilia, la VF-24 non è mai riuscita a mostrare il proprio potenziale sui 7 km del tracciato delle Ardenne, portando Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg a concludere il week-end in 15° e 19° posizione. Un passaggio a vuoto inatteso, considerando le caratteristiche della vettura, che dovrà spingere la squadra a trovare delle contromisure in vista della prova di Zandvoort in programma a fine agosto.

Haas, Komatsu spiega le difficoltà del Belgio

“E’ stata una gara dura e non abbiamo mai avuto il ritmo necessario per ambire alla zona punti. Kevin è riuscito a condurre una corsa ad una strategia, ottimizzando il consumo delle mescole. Una scelta sulla carta premiante considerando quanto fatto da George Russell anche nel confronto con Lewis Hamilton. Nico ha faticato molto di più e anche volendo non avremmo potuto seguire la stessa strada di Kevin, dato che la sua macchina accusata un degrado più elevato. Dobbiamo indagare sul perché, anche perchè questo fine settimana non è andato come volevamo. Puntavamo a presentarci alla pausa estiva con tutt’altro spirito. Ad ogni modo, dopo 14 gare, abbiamo segnato 27 punti e siamo in settima posizione nel mondiale Costruttori. Possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro che abbiamo portato avanti fino ad oggi”.